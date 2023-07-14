Araplardan satın almış

Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 72 gram kokain türü ile 4 gram hintkeneviri ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu suçlarından sabıkası olan Cemal Gören isimli zanlı gözaltına alındı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin 12 Temmuz 2023 tarihinde saat 22.00 sıralarında aracıyla seyrederken şüpheli gördüğü zanlı Cemal Gören’i durdurmak istediğini söyledi. Polis, zanlının ekipleri fark edince araçtan bir poşet attığını belirtti. Polis, zanlının tutuklandığını, araçtan attığı poşetin emare alındığını söyledi. Polis memuru, poşette yapılan aramada 72 gram ağırlığında ele geçirildiğini açıkladı. Akabinde zanlının evinde de arama yapıldığını kaydeden polis, 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada uyuşturucu maddeleri Arap uyruklu bir şahıstan 2 bin 500 Euro karşılığında aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek zanlının bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

