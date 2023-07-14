Hayvan sevgisi başını ağrıttı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşanan olayda ülkeye giriş yaparken, yanında getirdiği kedisi karantinaya alınan 22 yaşındaki Aynur Yılmaz, bir aylık hasrete dayanamadı. Yılmaz, prosedür gereği bir aylığına Veteriner Dairesinde karantinaya alınan kedisini, barınaktan kaçırdı. Kısa sürede tespit edilen Yılmaz, bina açma ve sirkat suçlamasıyla tutuklandı. Genç kadın dün mahkemeye çıkarıldı. Genç kadın tutuksuz yargılanmak üzere 7 bin TL nakit teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ramadan Özatilla, zanlı Aynur Yılmaz’ın, 8 Temmuz 2023 tarihinde Gazimağusa Limanı’ndan ülkemize 4 aylık siyah kedisiyle giriş yaptığını söyledi. Polis, zanlının prosedür gereği karantinaya alınan kediyi, önceki gün muhafaza edildiği Gazimağusa Veteriner Dairesi’ne ait hayvan barınağına giderek, görevlilerden habersiz alarak bina açma ve sirkat suçunu işlediğini açıkladı. Zanlının, aynı gün Girne’de tespit edildiğini aktaran polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi. Polis memuru, zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 7 bin TL nakit teminat ödemesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.