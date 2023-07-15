El emeği, göz nuru

Güzelyurt’un en güzel köylerinden biri olan Akçay’da ipek kozası yetiştiriciliği projesi hayat buluyor. İpek kozası yetiştiriciliği projesi Akçay Muhtarlığı Kadın Kültür Sanat Evi’nde çalışmaya başladı.

Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü’nün ortaya koyduğu ipek böceği beslenmesi projesi başarılı bir şekilde ilerledi. Projede şimdi de ipek dokumasına geçildi. Dereliköylü’nün sosyal medya paylaşımında dokuma tezgahlarının kurulduğu ve böceklerden elde edilen ipeğin dokumasına başladıklarını duyurdu.

Dokuma ustası Teyfik Paklacı, köyde kurulan dokuma tezgahında bu işi yapmaya karar veren kadınlar ile ipek dokumaya başladı. Dereliköylü, “Büyük emekler ile bu projeye gönül vermiş herkese gece gündüz demeden çalışan Duriye hocaya ve kadınlarımıza, tezgahlarımızı kuran Teyfik Paklacı ustamıza ve Ahmet Hamdi beye çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.