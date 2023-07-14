Kayıplara karıştı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de 25 Haziran 2023 tarihinde trafik kazası yaptıktan sonra olay yerinden kaçan 30 yaşındaki Aderinsola Daniel Sontan her yerde aranıyor.

Polis, 30 yaşındaki sürücüyü bulmak amacıyla dün bir bildiri yayınladı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, 25 Haziran 2023 tarihinde, İskele Harnup Fabrikası Çemberi yanında, trafik kazası yaptıktan sonra aracını olay yerinde bırakarak ayrılan ZRD 846 plakalı araç sürücüsü Aderinsola Daniel Sontan’ın (E-30) polis tarafından arandığı bildirildi.