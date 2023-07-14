Eşyalar zarar gördü

Gönyeli'de bir evin üst katında kısa devre sonucu yangın çıktı. Evin tamamına yayılmadan söndürülen yangında birçok eşya yandı.

Polisten verilen bilgiye göre; yangın dün saat 18.00 sıralarında çıktı. Gönyeli'de Sabah Güneşi Sokak üzerinde bulunan Ali Özyaprak'a ait evin üst katındaki yatak odasında aktif halde bulunan kuluçka makinesinin muhtemelen kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, bir adet kuluçka makinesi, iki kişilik yatak, bir adet çekyat koltuk , bir adet klima iç ünitesi, 2 komodin , 4 gözlü kıyafet dolabı, alçıpanlar ile odadaki muhtelif eşyalar tamamen yanarak zarar gördü.

Yılan Adası'nda yangın

Öte yandan Girne’de Yılan Adası mevkiinde elektrik tellerinin kopması sonucu oluşan kıvılcımların kuru ot ve ağaçları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 12.45 sıralarında, Girne’de Yılan Adası mevkiinde elektrik tellerinin kopması sonucu oluşan kıvılcımların kuru ot ve ağaçları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın, itfaiye ekipleri ile bölgede bulunan bir iş makinesinin müdahalesiyle söndürüldü. Bir hurma, bir çam, bir servi ağacı, bir akasya ağacı, cemile çiçekleri, iki elektrik direği ile aydınlatma direği üzerinde bulunan elektrik sayacı ve kuru otlar yandı.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2023, 09:50