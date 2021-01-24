Arasta bitti

Ömer KADİROĞLU

Başkent Lefkoşa’ya gelen turistlerin uğramadan gitmedikleri Arasta çarşısı ile Büyük Han eski günlerini mumla arıyor. Bakanlar Kurulu kararları ile Coronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan sınır kapıları nedeniyle bir süredir Arasta ve Büyük Han bölgesinde büyük bir sessizlik hâkim. Gerek ülkeye gelen turistler gerekse Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan geçenler nedeniyle iş yapabilen esnaf şimdilerde turistin olmayışı ve sınır kapılarının geçişlere kapalı olması nedeniyle zor günler yaşıyor.

Yaşanan salgın nedeniyle sınır kapılarının ve turizm sektörünün kapalı olması nedeniyle cıvıl cıvıl olan Arasta ve Asmaaltı belki de tarihinin en kötü günlerini yaşıyor…

Bölgedeki bazı esnaf bir umut dükkânlarını sabah saatlerinde açsa da bazı işyerleri ya geç açılıyor ya da hiç açılmıyor.

Bandabuliya’da da durum aynı

Lefkoşa Belediye Pazarı adıyla bilinen Bandabuliya’da da durum farksız. Daha önce tarihi dokusunu görmek için gelen turistler veya alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından ziyaret edilen Bandabuliya’ya şimdilerde kimse uğramıyor. Pandemi öncesinde güzel iş yaptıklarını ifade eden Bandabuliya esnafı da kimsenin bölgeye uğramaması nedeniyle işlerin bitme noktasına geldiğini ifade ediyor.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021, 02:35