Arda Çileker Başkan oldu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü 6. Olağan Kurultayı yapıldı.

Başkanlığa Arda Çileker seçildi. TDP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre açılış, Gençlik Örgütü Başkanı Yusuf Osman, Genel Sekreter Halil Hızal, Genel Başkan Cemal Özyiğit'in konuşması ile devam eden kurultay, faaliyet ve mali raporun okunup aklanması, seçimler, dilek ve temenniler ile sona erdi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit kurultaydaki konuşmasına, “Yoldaşlarım, mücadele arkadaşlarım, partimizin ve ülkemizin geleceği siz değerli gençler, hepinizi en içten duygularla selamlıyorum” diyerek başladı.

Gençliğin her şeyden önemli olduğunu belirten Özyiğit, sağlam temeller üzerinde kurulan ve her anlamda kendini geliştiren Gençlik Örgütü’nün gönüllerinde çok ayrı bir yeri olduğunu belirtti.

Yapılan düzenlemeyle bu yıl ilçe gençlik örgütlenmelerinin yanı sıra Gençlik Meclisi’nin de oluşturulduğunu belirten Özyiğit, böylesine bilinçli ve ülkesi için gailesi olan gençlerle birlikte aynı çatı altında olmanın kendilerini hem gururlandırdığını hem de umutlandırdığını vurguladı.

Gençlerin daha sağlam bir zeminde daha iyi koşullarda, belirsizlikten uzak, özgür şekilde yaşam sürmeleri gerektiğini söyleyen Özyiğit “Ancak sorumsuz yöneticiler nedeniyle ülke iyi durumda değil. Pandemi de bu olumsuzluğu derinleştiriyor. Maalesef ülke gençliğini ve toplumunu değil kendi geleceklerini düşünen bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız” dedi.

Hızal: Kötü bir miras

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal ise, şimdiki nesillerin önceki nesilden ciddi bir borç yükü, tahrip edilmiş çevre, çarpık yapılaşmış kentler olmak üzere her alanda kötü bir miras devraldığını belirtti.

Şimdiki neslin çevresine, tarihsel mirasa ve insanlığa saygılı ve duyarlı, bilime, sanata eğilimli, dayanışmacı ve toplumcu, sahip olduğu teknolojiyi daha ileri taşıma potansiyeli olan bir nesil olduğunu belirten Hızal, üretken, kararlı ve özgüveni yüksek neslin, her alanda çok daha iyi bir gelecek yaratacağın inanç belirtti. Hızal, geçmiş nesillerin ülkeye verdiği zararı şimdiki ve gelecek nesillerin toparlayabilecek potansiyelde olduğunu belirtti.

Çileker: Özen göstereceğim

TDP Gençlik Örgütü Başkanlığına seçilen Arda Çileker de konuşmasında, kendisine bu görevin layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu güveni boşa çıkarmamak adına önümüzdeki dönemi en verimli şekilde değerlendirmeye özen göstereceğini söyledi.

TDP Gençlik Örgütü Başkanlığı görevini devreden Yusuf Osman da konuşmasında, bilimin ve teknolojinin ilerlediği ve bilgiye erişimin kolaylaştığı bir dönemden geçildiğini belirterek, bunun avantajlarının yanı sıra, bilgi kirliliği içinde bilimsel dayanağı olmayan fikirleri satmaya çalışan anlayışlarla mücadele gibi olumsuzlukların da yaşanmakta olduğunu kaydetti.

Gençlik Meclisi

Bu arada 25 kişilik Gençlik Meclisi şu isimlerden oluştu:

Burcu Paşa, Can Özgürsoy, Dilara Sineli Erkalan, Elif Özyiğit, Ergün Bey, Fatoş Yaşlıhan, İlde Atik, Mehmet Karanar, Nuri Gazitepe, Özay Barutcu, Tuğdem Berksel, Hüseyin Paşa, Tüge Sabancı, Tunç Eren, Sude Koç, Çise Erdoğa, Sadi Eninanç, Koray Tümsoy, Ceren Tüccaroğlu, Serat Özcevher, Ezgi Özyiğit, Özner Zaifoğlu, Umay Mear, Sis Asilsoy.