Alevler 7 can aldı

Antalya'nın Manavgat ve Akseki, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz ile Milas ilçelerinde ve Tunceli'de orman yangınlarıyla havadan ve karadan mücadele dün de devam etti.

Marmaris'in Turunç beldesi için tahliye kararı alındı. Milli Savunma Bakanlığı, iki çıkarma gemisinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Bu arada Manavgat’taki yangında toplam 7 can kaybı olduğu belirtildi. Yangından etkilenen 507 kişiden 497’si tedavileri tamamlanarak taburcu edildiği ve 10 kişinin de tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Antalya

Türkiye'de 3 ilde yangınlarla mücadele dün de devam etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 gündür devam eden orman yangınlarına gün içinde havadan yoğun müdahale devam etti. Sırtköy Mahallesi'nde alevler evlere ulaştı. Mahalledeki evler bu nedenle tahliye edildi.

Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam edildi.

Kepezbeleni Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz gecesi çıkan yangında söndürme çalışmaları sürdü. Hocaköy Mahallesi'ne kadar ilerleyen alevler, rüzgarın da etkisiyle komşu mahalleler için risk oluşturdu. Yangın, bölgedeki Gülen Dağ'da etkisini dün de sürdürdü.

Antalya Gazipaşa’daki yangın ise kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tüm gün sürdü.

Muğla

Muğla'nın Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale etti.

İlde alevlerin yaklaştığı Marmaris'in Turunç beldesi için tahliye kararı alındı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Marmaris’te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki iki çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak" denildi.

Yangın evlere sıçradı

Armutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, Mezargediği mevkisindeki evlere sıçradı.

Bölgedeki evler boşaltıldı. Vatandaşlara da dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Orman ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına, bölge sakinleri de destek verdi. Alevlerin bir an önce söndürülmesi için yoğun bir çaba sarf edildi.

Alevlerden teknelerle kaçış

Bodrum Milas sınırında büyüyen yangında alevler Mazıköy'e dayandı. Muğla’nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi’nde yangının etkisini arttırması ile önce yaşlılar ve çocuklar olmak üzere mahalle sakinleri, lüks yatların botları, günübirlik gezi ve balıkçı tekneleri ile güvenli bölgelere tahliye edildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde Gökbel Mahallesi’ne kadar ulaşan alevler nedeniyle Gökbel köyü boşaltıldı. Öğle saatlerinde Gökbel köyüne kadar ulaşan alevler nedeniyle köyde belediye ekipleri anons aracılığı ile halkın köyü boşaltmasını istedi. Vatandaşlar evlerinin eklentilerinde ve ahırlarda bulunan hayvanları yola salıp, ardından evlerini terk ettiler.

Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının da kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale yapıldı.

Bodrum’daki yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları yapıldı.

Mersin

Mersin'in Silifke ilçesinde 29 Temmuz’da başlayıp Gülnar ilçesine de sıçrayan orman yangını dün kontrol altına alındı.

İlçede 29 Temmuz'da sabah saatlerinde başlayan orman yangını, önceki gün şiddetli rüzgar nedeniyle Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi sınırına yayılıp gece boyunca etkisini sürdürdü.

Alevlerin çeşitli noktalara sıçramasıyla bölgeye takviye ekipler yönlendirildi.

Ekiplerin gün ağarıncaya kadar karadan müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Silifke'de 29 Temmuz'da sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde orman yangını çıkmış, çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı.

Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerinde de etkili olan orman yangını, dün önce Akdere mevkisi, daha sonra Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi sınırındaki ormanlık alana kadar yayılmıştı.