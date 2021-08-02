‘Yeni projeler gerekiyor’

Kıbrıslı Türk girişimci Tezel Çelebi, direktörü olduğu Cyprus Robotics şirketi’nde robot işletim sistemi (ROS) yanında, mekatronik, yazılım, bilgisayar, elektrik elektronik gibi farklı disiplinleri bir araya getirerek katma değeri yüksek projeler üretiyor. “Bu ülkede patates, soğan portakal üreterek ülkenin bir yerlere varması bu aşamada artık mümkün değildir” diyen Çelebi “Güncel konularda elektronik robotik konularda üretimde, kar marjı çok yüksektir. Katma değeri yüksek olan bir şeyler üretip satarsak daha kısa zamanda boşluğu kapatırız” şeklinde konuştu.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorularını yanıtlayan Tezel Çelebi, robotik çalışmalarıyla ilgili olarak “Kıbrıs Türkü’nün bunları da yapabileceğini göstermek istedim” diyor.

Üretilmeden var olunmayacağını, robotik sistemlerin de katma değeri yüksek ürünler olması açısından önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Çelebi, “ Gençlerimiz, futbol av ve mangal hobilerinden sıyrılarak bu alanlara yönelmeli” diyor.

Güncel teknolojilere odaklanmak gerektiğinin altını çizen Çelebi şöyle devam etti:

Bu ülkede patates, soğan portakal üreterek ülkenin bir yerlere varması bu aşamada artık mümkün değildir. Güncel konularda elektronik robotik konularda üretimde, kar marjı çok yüksektir. Katma değeri yüksek olan bir şeyler üretip satarsak daha kısa zamanda boşluğu kapatırız. Üretmeyen bir toplum sonuçta bir yerlere avucunu açacaktır. Memur toplumuyla bir yere varamayız, mümkün değil. Sadece tüketmeyi biliyoruz. Her bir şeyi satın alıyoruz. Bunları üretecek satacak insanlar yetiştirmiyoruz. Bu gerçekten acı verici bir şey.

Yazılımın önemi ve ülkeye katkısı

Kullandıkları yazılımların robotik sistemlere özel yazılımlar olduğunu ve bu konuda akademik çalışmalar dışında kendilerinden başka piyasaya insan yetiştiren olmadığını söyleyen Çelebi bu konuya ülke öğrencilerinden daha çok yabancıların merak saldığını anlattı.

“Yabancı çocuklar bu konuları araştırıyorlar, farkındalar. Robot İşletim Sistemi (ROS) konusunda herhangi bir eğitim yok. Ülkemizin çocukları bu öğreneceklerinin kendilerine neler sağlayacağının farkında değiller. Pandeminin de etkisiyle robotik sistemlere ilgi ve ihtiyaç da arttı.” dedi.

KKTC ideal bir yer

Çelebi, KKTC’nin prototip üretmek için ideal bir yer olduğunu, trafik ve ulaşımın rahat olduğunu, temiz bir havaya sahip olunduğunu, birçok deneme ve testlerin çok rahatlıkla yapılabileceğini belirtti.

Temizlik robotunun özellikleri

Yaklaşık 3 ay sonra denemelerine başlanacak olan endüstriyel temizlik robotu ile ilgili bilgi veren Çelebi, robotun, sadece temizlik yapmadığını, ultraviyole ışınlarla etrafta hijyen ve dezenfeksiyon sağladığını aynı zamanda yerleri de temizleyebildiğini ifade etti.

Çelebi, temizlik robotunun üretimiyle ilgili şu bilgileri de paylaştı:

Temizlik robotu üniteleri Türkiye’de basılıyor. Bütün mekanik sistemleri bizim yaptığımız yazılımlar ve devreler kontrol edecek. Tanınmama durumundan dolayı bizim bunu Türkiye’deki bir şirketle yapmamız gerekirdi, benim de ortağı olduğum Ankara şirketiyle birlikte yapıyoruz. Mekanik dizaynı ve bütün etrafının dizaynını (gövdenin giydirilmesi) onlar yapıyor ancak bütün elektronik ve yazılımını biz yapıyoruz.

Biz bunu direkt buradan satamayacağımız için mekanik kısım orda üretilecek. Bizim yaptığımız kartlar elektronik sistemler yazılım sistemlere monte edilecek ve seri üretime geçilecek.

Ülke için önemli

Bu projenin başarılı ve ülke için çok önemli bir proje olacağını düşündüğünü belirten Çelebi, “Ülkede bu tür projelerin yapılabileceğinin gösterilmesi çok önemli. Burada tam otonom bir robot üretildiğini düşünün ve bunun Türkiye vasıtasıyla ihraç kanalı açılırsa ülkeye getirisini düşünün. Ben gurur duyuyorum.” dedi.

Geliştirdikleri robotun katma değeri yüksek ürünler olduğuna dikkati çeken Çelebi, “Bunu 8 bin Euro’ya üretip 22 bin Euro’ya sattığınızı düşünün. Bunun ülkede üretilip satıldığını düşünün. Bu robotun Avrupa’daki muadillerinin fiyatı 60 bin Euro…” şeklinde konuştu.