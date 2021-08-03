‘450 yıldır bu topraklardayız’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda, Kıbrıs’ın önemli kültürel sembollerinden sandık motiflerini, tasarladığı yazmalarla bugüne taşıyan Veliye Martı’nın hazırladığı “Kıbrıs Sandık Motifleri Yazma Kalıpları Sergisi” ile Serdar Aslan’ın “Likya Pentekonterleri ve Apollanları” isimli sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Sergi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün, 450 yıldır bu topraklarda var olduğunu ifade ederek, bugün Kıbrıs Türkü’nün KKTC Devleti’nde güvenlik ve huzur içerisinde yaşamını sürdürdüğünü belirtti.

YDÜ’nün bilim yuvası olarak, dünyalı olmanın sorumluluğuyla hareket ettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin, engin dünya görüşleriyle, binlerce yıllık Kıbrıs tarihinin, daha özelde Kıbrıs Türkü’nün varoluş tarihinin, toplumsal belleğe kazandırılmasında üstlendiği misyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, her iki serginin gerçekleşmesinde emeği olan herkesi tebrik ederek teşekkür etti.

