Arhun'un açıklamaları Asgari ücretle çalışanları kızdırdı...



“Asgari ücretin çok fazla gündemde tutulmasından hoşlanmıyoruz” diyen İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, “Bu ülkemize zarar veriyor. Maliye Bakanı’nın açıkladığı % 48,5 ile bütün iş camiası ve üretim sektörleri ciddi bir sıkıntıya girdi. Sayın başkan yüzde

50’ye yuvarlayalım gibi bir ifade de oldu. Bütün işletmeler %50 artış gelecekmiş gibi maliyetlerinin üzerine bu rakamı koyup ona göre fiyatlandırma yapmaya başladılar” şeklinde konuştu.

Arhun şunları kaydetti:

“Pahalılıktan şikâyet ediyoruz ama bizim yaptığımız açıklamaların piyasaya nasıl yansıdığı yönünde düşünmüyoruz. Bu rakamlar çok hassas. İşletmelerin motivasyonunu da bozuyoruz. Çalışan beklenti içerisine giriyor, az ücret aldığını düşünüyor. Bu da işletmelerdeki disiplini bozuyor. İngiltere’de asgari ücret açıklandı ancak 4 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu sürede adaptasyonu sağlıyorlar. Bizde asgari ücret belirlenmeden 3 ay önce tartışmaya başlıyoruz.

Ocak ayından bu yana hayat pahalılığı % 67 civarındadır. Bunun % 30 kusurunu zaten bir önceki asgari ücrette verdik. Kalan hayat pahalılığı da ortaya çıkıyor. Şu aşamada çok rakam konuşmak istemiyorum ama işaret

ediyorum. Yasamıza göre bakılacak olanlardan birincisi hayat pahalılığı, ikincisi döviz kuru. Kayıpları ortadan kaldırmak için en son belirlediğimiz rakam 480 sterlin’dir. Onun karşılığı nedir ona bakacağız. Üçüncü bakacağımız gıda kalıbı. Senelerdir komisyona gıda kalıbı araştırması gelmiyor. Bunun doğrusu asgari ücretin Ocak’ta yürürlüğe girmesidir.”

