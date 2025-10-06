İkisi de tutuklandı

Alınan ihbar üzerine Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta bir adreste arama yapan polis, uyuşturucu madde buldu.

Ev sahibi Z.B.ile olay yerinde şüpheli görülen ve aracında uyuşturucu bulunan A.S.G tutuklandı. Her iki zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındı.

Polis memuru; 4 Eylül 2025 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı bir ekip tarafından Haspolat bölgesinde Z.B.’nin ikametgahında arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada, zanlının odasında içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık bir sigara ve yaklaşık 15 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü madde bulduklarını belirtti. Polis, zanlı Z.B.’nin olay yerinde suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru; arama sırasında zanlının ikametgahı önünde park halinde bulunan EY 280 plakalı araç içerisinde şüpheli hareketlerde bulunan bir şahsın fark edildiğini söyledi. Ekiplerin söz konusu şahsı kontrol ettiğini ve kimliğinin A.S.G. olduğunun belirlendiğini kaydeden polis, şahsın üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Polis, bulunan maddenin emare olarak alındığını ve A.S.G.’nin de suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, her iki zanlının da ifadelerinin alınmadığını, ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı’na analize gönderileceğini belirtti. Polis memuru; ayrıca, söz konusu maddelerin zanlılara kim tarafından ve ne şekilde temin edildiğinin araştırılmakta olduğunu ifade etti.

Polis memuru, yürütülen soruşturmanın henüz yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve yapılması gereken analizler bulunduğunu kaydederek, zanlıların üç gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme; talebi uygun bularak Z.B. ve A.S.G.’nin soruşturma maksatlı üç gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

