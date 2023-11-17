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Meşaleler İskele’yi  aydınlattı

KKTC’nin ilanının 40’ncı yılı dolayısıyla Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayı yapıldı

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Meşaleler İskele’yi  aydınlattı
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İskele Belediyesi, KKTC’nin ilanı ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla önceki akşam fener alayı ve Cumhuriyet yürüyüşü düzenledi.
İskele Belediyesi Kültür Evi önünden 16.30’da başlayan yürüyüş, Atatürk Anıtı önünde son buldu.
Verilen bilgiye göre, yürüyüşte, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ile õzgürlük ve var oluş mücadelesi lideri Dr. Fâzıl Küçük'ün fotoğraflarının bulunduğu “Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun” yazılı pankart da açıldı.
Ayrıca, KKTC’nin kuruluşunun 40. yıl dönümü nedeniyle meşaleler eşliğinde fener alayı düzenlendi.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023, 09:48
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