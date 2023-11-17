Hem ziyaret hem ticaret

Kıbrıs Türk Ticaret Odası'ndan (KTTO) bir heyet Londra’ya çalışma ziyaretinde bulunuyor.

Açılamaya göre, KTTO Başkanı Turgay Deniz başkanlığındaki heyet ilk olarak Müsiad İngiltere tarafından Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş’ın rezidansında düzenlenen İş Kurma Ağı etkinliğine katıldı. KTTO heyeti etkinlikte yer alan yabancı büyükelçiler ve iş dünyasının temsilcileri ile istişarelerde bulundu, olası işbirliği olanaklarını değerlendirdi ve KTTO Londra Temsilcilik Ofisi’yle birlikte yürüttükleri faaliyetleri aktardı.

Heyet, temasları kapsamında Londra’da bulunan çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Kıbrıslı Türk işletmelerle de çalışma toplantıları düzenledi.

KTTO heyeti dün KKTC’nin 40. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin tarafından düzenlenen resepsiyona katılarak bugün yurda dönecek.

Tatar da Londra’da

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’da 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılacak.

Cumhurbaşkanı Tatar dün Londra’ya gitmek üzere ülkeden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin düzenleyeceği 40. yıl balosuna da katılacak.

Tatar, Londra’da ayrıca İngiltere Parlamentosunda da temaslarda bulunacak, çeşitli görüşmeler yapacak.

Tatar, Londra’da, vatandaşlarla Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaşacağını ifade ederek, halkın bayramını kutladı.

