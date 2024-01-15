Arıklı Kaçakların ülkelerine gönderilmesi için Polis'e tam yetki verildiğini açıkladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yabancılarla ilgili yapılan düzenlemeleri Meclis Genel Kurulu'nda açıkladı. Bakan Arıklı, polise bu konuda tam yetki verildiğini ve kaçakların ülkelerine geri gönderildiğini belirtti.



Ayrıca, Ercan Havalimanı'nda İçişleri Bakanlığı için özel bir yer ayrıldığını ve ilerleyen zamanlarda kaçakların mahkemeye çıkarılmadan ülkelerine gönderileceğini ifade etti.

ARIKLI: ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞ ANLAMSIZ!

Asgari ücret ve pahalılık konusundaki görüşlerini de dile getiren Arıklı, asgari ücretin son yılların en iyi rakamına ulaştığını ancak ülkedeki pahalılığın önüne geçilmediği sürece artışın anlamsız olduğunu vurguladı.

Geçmişte denetim yetkisinin belediyelere verilmesi için çalıştıklarını ancak sonuç alınamadığını belirten Bakan, özellikle temel gıda maddelerinde piyasayı denetlemek için gerekirse yeni bir sistem oluşturulması gerektiğini ifade etti.