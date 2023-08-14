Hem faydalı hem ucuz

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda babusta tezgahtaki yerini aldı. Tanesi 4 liradan satılan ve

C vitamini bakımından oldukça zengin olan babusta sindirim sistemini düzenliyor, bağırsaklara iyi gelerek kabızlığı gideriyor.

Ayrıca grip, soğuk algınlığı ve nezle gibi hastalıklardan korunmaya ve iyileştirmeye yardımcı oluyor. bir kişinin günde 2 adet tüketmesi ise yeterli oluyor.

Sağlığa faydasının yanı sıra pazarın en ucuz ürünü olması da babutsayı cazip hale getiriyor.

Pazardaki diğer ürünlere bakıldığında ise çoğunun bütçeleri zorladığı görülüyor.

Pazar yerinde dün taze fasulye ve barbun kilosu 80 liradan satışa sunuldu. Molehiya 40, domates 35, biber ve salatalık 30 liradan tezgahtaki yerini aldı.

Pazar yerinde özellikle meyvelerin yüksek fiyatı dikkat çekti. Kiraz 75, üzüm 70, şeftali 60,elma ise 50 liradan satıldı.

Vatandaşlar pazar yerinin marketlerden farkı kalmadığını belirtirken, ürünlerin yüksek fiyatlı oluşundan dert yandı. Pazar esnafı ise son 2 ayda akaryakıta 8 kez zam yapıldığını hatırlatarak, üretim maliyetlerinin artığını dile getirdi.

Pazar yerinde bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi;

Domates: 35 TL

Barbun: 80 TL

Elma: 50 TL

Kapya biber: 30 TL

Kiraz: 75 TL

Molehiya: 40 TL

Muz: 35 TL

Şeftali: 60 TL

Taze fasulye: 80 TL

Üzüm:70 TL

Salatalık: 30 TL

Soğan: 13 TL

Limon: 35 TL

Babusta: Tanesi 4 TL

Taze fındık: 100 TL