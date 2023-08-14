Merak etmeyin sıra size de gelecek

Ömer KADİROĞLU

Toplam 50 sandalyeli KKTC meclisinde iktidar partisi UBP’nin 24 milletvekili bulunuyor. Milletvekillerinin 19’u son kabine değişikliğiyle birlikte bakanlık yapmış durumda. Geçtiğimiz Cuma günü kabinesinde 4 bakan değiştiren Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, diğer milletvekillerinin de ileride bakanlık görevine atanabileceğini söylemiş “tüm arkadaşlarımızda bu yetenek vardır” demişti.

UBP’de bakanlık yapmayan milletvekillerinin isimleri şöyle:

Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan, İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak ve Yasemin Öztürk, Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, Girne Milletvekili Hasan Küçük. UBP çevreleri Ahmet Savaşan’ın ‘Sağlık Turizmi’ konusunda başarılı olduğunu belirterek ileriki süreçte Turizm Bakanı olabileceğini söylüyor.

Eski belediye başkanı olduğu için Emrah Yeşilırmak İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığına; Hasan Küçük Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına; Fırtına Karanfil Çevre Bakanlığına; Yasemin Öztürk Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına uygun görülüyor.

Kurultay gelecek yıl

İktidardaki UBP’nin olağan kurultayı 2024’te gerçekleşecek. Parti genel başkanlığına aday olacağını açıklayan Hasan Taçoy da bir yıl süreyle genel başkanlık yarışı için hazırlanacak.

Bu amaçla özel basın bürosunu devreye koyan Taçoy, erken kurultay için imza toplayacağı yönündeki iddiaları çürüten bir açıklama yaptı ve olağan kurultayda aday olacağını bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023, 09:52