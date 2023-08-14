Avrupa hayal oldu

Sahte Hollanda pasaportlarıyla Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmayı başaran Somali uyruklu Abdikadir Nur ile Osman Maye’nin yolculuğu İstanbul’da sonlandı. İstanbul Havalimanı’nda muhaceret görevlileri tarafından fark edilen zanlılar polise teslim edildi. Zanlılar aynı gün KKTC’ye geri gönderildi.

KKTC polisi tarafından teslim alınan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Abdikadir Nur ile Osman Maye’nin 12 Ağustos 2023 tarihinde saat 03.27 sıralarında sahte pasaportlarla Ercan’dan çıkış yaptıklarını söyledi. Polis, üzerinde kendi bilgileri ve resimleri bulunan sahte pasaportlarla çıkış yapan zanlıların İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındıklarını ve KKTC’ye iade edildiklerini kaydetti. Polis, zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek, üç gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

