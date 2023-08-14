Şehitler de anılacak

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ikinci aşamasının 49. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlenecek.

20 Temmuz 1974’te başlayan harekâtın bugün, yarın ve 16 Ağustos’ta yapılan ikinci aşamasında özgürlüğe kavuşan Serdarlı, Gazimağusa ve Lefke’de kutlamalar yapılacak.

Toplu katliamlarda şehit olanlar Taşkent, Muratağa-Sandallar ve Atlılar’da anılacak. Lefke’de de şehitler için anma töreni yapılacak.-Muratağa-Sandallar ve Atlılar Şehitleri pazartesi anılacak

Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri için bugün anma töreni düzenlenecek.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Muratağa-Sandallar Şehitliği’ndeki tören, saat 18.00’de anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin sunulacak, ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklara göndere çekilecek.

Tören, şiir okunması, şehitliğin gezilmesi ve kabir başında dua okunmasıyla tamamlanacak.

Atlılar Şehitliği’ndeki anma töreni ise saat 18.30’da Katliam Çukurunda yapılacak ve çelenklerin sunulmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından şehitliğin gezilmesi ve kabir başında dua okunmasıyla tören sona erecek.

Serdarlı’nın kurtuluşu törenle kutlanacak

Serdarlı’nın kurtuluşunun 49’inci yıl dönümü kutlama töreni ise saat 19.15’te Serdarlı Atatürk Büstü önünde yer alacak.

Tören, şiir okuması, halk dansları gösterisi ve tören geçişi ile tamamlanacak.

Taşkent şehitleri

Taşkent Şehitleri ise yarın anılacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi’nden verilen bilgiye göre, Taşkent Şehitliği'ndeki anma töreni, saat 09.00’da protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak.

Törende saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Tören, şehitliği ziyaret ile tamamlanacak.

Gazimağusa’da iki ayrı tören yapılacak

Gazimağusa’nın kurtuluşunun 49’uncu yıl dönümü yarın iki ayrı törenle kutlanacak.

Gazimağusa Kaymakamlığından verilen bilgiye göre, saat 18.00’de Zafer Anıtı önünde yer alacak ilk tören protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başlayacak. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Saat 18.25’te İsmet İnönü Bulvarı’nda yer alacak ikinci törende birliklerle, halkın bayramı kutlanacak.



Lefke’nin kurtuluşu kutlanacak, şehitler anılacak

Lefke’nin kurtuluşunun 49. yıl dönümü törenlerle kutlanacak, şehitler anılacak.

Lefke Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, 16 Ağustos Lefke Kurtuluş Töreni kapsamında, 16 Ağustos Çarşamba saat 18.00’de Lefke Kemal Özalper Şehitliği önünde şehitleri anma töreni yapılacak, saat 18.45’te de Lefke Atatürk Parkı önünde Lefke’nin kurtuluşunun 49. yıl dönümü kutlaması yer alacak.