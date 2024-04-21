Suna ERDEN

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, Kuzey Kıbrıs’ta üye iş yeri sayısının 34 bin 784 olduğunu ve bunların kullanımında 60 bin post cihazı bulunduğunu belirterek, bu işletmelerin Mart ayı içerisinde hem yerli, hem de yabancılara ait kredi kartıyla 11 milyar 370 milyonluk mal ve hizmet satışı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Önal, bunun ekonomik açıdan olumlu bir gösterge olduğuna dikkat çekti.

KKTC’de faaliyet gösteren bankaların 207 bin 996 adet kredi kartı verdiğini ve Şubat ayı sonu itibarıyla bankaların 3 milyar 621 milyon kart alacağı oluştuğunu belirten Önal, bu rakam içinde sadece 36 milyon 251 bin liralık kısmın sorunlu olduğunu ifade etti.

Önal, bunun da toplamda yüzde bir anlamına geldiğini; vatandaşların kredi kartını bilinçli bir şekilde kullandığını belirtti.

Bankalar Birliği Başkanı Önal şunları kaydetti:

“İşletmelerimizin kullanımında yaklaşık 60bin POS makinası var.

Bu makinalardan Mart ayı içerisinde yapılan işlemlerin toplam tutarı 11 milyar 370 milyon 434 bin 866TL

Bu tutarın içerisinde hem yerli hem de yabancı kartlarla yapılan tüm işlemler var

Bu veri, ülke içindeki ekonomik aktivitelerin hangi yönde geliştiğine ilişkin önemli bir parametre ve ekonomik aktivitelerin izlenmesi için önemli bir barometre.

Toplam işlem adetleri ile hacimlerini diğer aylar ve yıllarla karşılaştırdığımızda olumlu bir trend ile yükseldiğini görüyoruz. Ülkemiz için iyi bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.

Kart ile yapılan ödemeler kayıt içi ekonominin ve gayrisafi milli hasılanın büyümesine, kamu maliyesinin vergi gelirlerinin artmasına önemli katkı sağlıyor.

Şubat sonu itibariyle bankalarımızın kart kullanan müşterilerinden (yarısı bireysel yarısı ticari) alacaklarının toplamı 3.621.341.498TL.

Bu rakam, ülkemizde faaliyet gösteren bankalarımızın vermiş olduğu 207 bin 996 kredi kartının ayın son günündeki borç bakiyesini gösteriyor.

Harcamaların içerisinde taksitli işlemler olduğu gibi henüz ekstreleştirilmemiş işlemler de var, yani tamamı hemen ödenmesi gereken bir bakiye değil.

Özellikle faizlerin yüksek olduğu dönemlerde kartlı alışverişler sağladıkları faizsiz vade imkanı ve diğer avantajları nedeniyle kullanıcılarına önemli avantajlar sağlıyor.”

Tüketici bilinçli

Toplam kredi kartı alacaklarının 36 milyon 251 bin liralık kısmının sorunlu olduğunu kaydede Önal, açıklamalarına şöyle devam etti:

Sorunlu kısım 36 milyon 251 bin liradır. Toplam içindeki payı sadece yüzde bir.

Özet olarak, üye işyerlerimizin kart kullanılarak yaptıkları mal ve hizmet satışlarının mevcut seviyesi ve artış trendi ekonomik aktivitelerdeki canlılığı gösteriyor. Diğer yandan, kredi kartı kullanan müşterilerimiz kartlarını bilinçli ve kendilerine fayda sağlayacak şekilde kullanabiliyor, performans sorunu yaşamıyor, ödemelerini düzenli bir şekilde yapabiliyor ve kartlı ödeme sistemlerinin kendilerine sağladıkları avantajlardan faydalanıyor.”