Aşı yoksa karantina

Sağlık Üst Kurulu’nun dün gece yayınlanan yeni kararlarına göre, KKTC’ye girişlerde ‘Koyu Kırmızı’, ‘Kırmızı’, ‘Turuncu’, ‘Sarı’, ‘Yeşil’ ve ‘Gri’ olmak üzere 6 ayrı renk uygulaması yapılacak. Türkiye ve İngiltere’nin yanı sıra Güney Kıbrıs’ı ‘Turuncu’ listeye alan üst kurul, bu ülke vatandaşlarından ‘Aşı ve PCR’ istiyor.

Aşısı olmayanlar ise negatif PCR sonucuna ilaveten 10 gün süreyle karantinaya alınacak. Malta, İsrail, Singapur, Yeni Zelanda, Avustralya ve Greenland’ın dahil olduğu sadece 6 ülkenin vatandaşları aşı veya negatif PCR şartıyla ülkeye giriş yapabilecek. Çoğunlukla Afrika ülkelerinin yer aldığı ‘Koyu Kırmızı’ listede yer alanların girişi yasak yasaklandı.

6 renk uygulaması belirlendi

Sağlık Üst Kurulu, 4 Haziran’da turizm açılımı kapsamında yurt dışından ülkeye gelişlerle ilgili kriterleri açıkladı. KKTC’ye girişlerde ‘Koyu Kırmızı’, ‘Kırmızı’, ‘Turuncu’, ‘Sarı’, ‘Yeşil’ ve ‘Gri’ olmak üzere 6 ayrı renk uygulaması öngören Üst Kurul, uyulması gereken kuralları da açıkladı.

İşte yurt dışından gelişlerde istenilen kriterler

Koyu Kırmızı:

-Son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerin, ülkeye girişi yasaktır.

-KKTC vatandaşları, son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Kırmızı:

-Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 10 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir.

Turuncu:

Aşılı veya hastalığı geçirmiş kişilerden; yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu talep edilecek, bu kişiler karantinasız giriş yapabilecek.

Aşısız olanlar; yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu gösterecek ve 10 gün karantinaya girecek.

Sarı:

Aşılı veya hastalığı geçirmiş olanlardan; yolculuktan önce son 72 saat negatif PCR sonucu istenecek ve karantinasız giriş hakkı verilecek.

Aşısız olanlardan ise yolculuktan önce son 72 saat negatif PCR sonucu talep edilecek ve bu kişiler 7 gün karantinaya girecek.

Yeşil:

Aşılı veya hastalığı geçirmiş olanlara kısıtlama olmayacak.

Aşısız olanlar ise yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu gösterecek ve karantinasız giriş yapabilecek.

Gri

Girişler, bireysel başvuru ile özel izne tabi olacak.

Girişlerde kabul edilen aşı türleri ve doz sayısı

-Sinovac Biotech: 2 doz



-Sinopharm: 2 doz-Comirnaty (Pfizer/Biontech): 2 doz-Vaxzevria (Astrazeneca/Oxford): 2 doz-Covid-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson: 1 doz-Sputnik V: 2 doz-Moderna: 2 doz.

Genel kurallar

-Tüm giriş kapılarında PCR, lamp, antijen testleri uygulanabilir.

-Aşılı kişi: Aşı programını tamamlamış. Son dozdan 14 gün sonrasından 6 aya kadar.

-Hastalığı geçirmiş kişi: Seyahat öncesi 30-180 gün arasında pozitif PCR testi sonucu ibraz etmesi.

18 yaş altı çocuklar aşılı ebeveynleri ile gelmiş oldukları ülke kategorisine göre, belirtilen PCR test kuralları (6 yaşını doldurmuş çocuklar)doğrultusunda ülkeye giriş yapabileceklerdir.

-Yolcular son 14 gün içinde ayak bastıkları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.

-Yukarıdaki kriterlere göre karantinaya girmesi gereken kişilerin ülkemizde ikamet adresi göstermeleri ve gelmeden önce “Güvende Kal Uygulaması”nı indirmeleri koşulu ile el bilekliği ile geldikleri ülkeye göre 10-14 günlük karantina sürelerini belirtilen ikamet adreslerinde geçirebileceklerdir.

-Karantina sürelerini geçirmeleri amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları ile yalnız veya bir şoför eşliğinde ya da Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen toplu taşıma, taksi, turistik minibüs izinli araçlar ile gideceklerdir.

-65 yaş üstü kişiler ve sağlık nedeni ile kurul ile yurt dışına giden kişiler “Güvende Kal Uygulaması” nı ülkeye gelmeleri akabinde indirebileceklerdir.

-Yukarıda belirtilen kurallara haiz olmayan, ülkemizde ikamet adresi göstermeyen ve ülkemize gelmek isteyen kişiler, belirlenen merkezi karantina otellerinde geldikleri ülkeye göre 10-14 günlük merkezi karantinada kalacaklardır.