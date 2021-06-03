Yoğun bakımda

Ömer KADİROĞLU

Hurda işiyle uğraşan Düzovalı 62 yaşındaki Mehmet Semagezdi’nin bulup evine götürdüğü patlamamış mühimmat ölümüne neden oluyordu.

Semagezdi, Beyköy atış alanında bularak evine götürdüğü mühimmatın patlaması sonucu ağır yaralandı.

Ellerinde, yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Semagezdi yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Elde edilen bilgilere göre; olay dün saat 14.40 sıralarında meydana geldi.

Hurda işiyle uğraşan Semagezdi dün öğle saatlerinde Beyköy atış alanında bulduğu patlamamış mühimmatı evine götürdü.



Mühimmatı diğer hurdaların yanına bırakan Semagezdi, demir kesme makinesiyle evinin avlusunda işe koyuldu.Semagezdi, hurdaları keserken, çıkan kıvılcımlar mühimmatın patlamasına neden oldu.Patlamada yüzünde, ellerinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Semagezdi, ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Semagezdi yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Ciddi yanıklar oluştu

Meydana gelen patlamanın ardından bomba imha uzmanı ve polis ekipleri olay yerine giderek, inceleme yaptı.

Evin çevresine güvenlik şeridi çeken polis, patlayan mühimmatın parçalarını topladı, görgü tanıklarından ifade aldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, Semagezdi’nin hayati tehlikesinin olmadığı ancak vücudunda ciddi yanıklar olduğu öğren