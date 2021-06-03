Esnaf umutlandı

Pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı olan sınır kapıları yarın açılıyor.

Kapıların açılması birçok sektör için umut olurken, kuzey ile güney arasındaki karşılıklı geçişlerde bazı kriterler belirlendi.

Sınır kapılarında geçişlerde ‘Seviye 1- Yeşil’ kategorisinde olanlara hiçbir sınırlama uygulanmayacak.

Seviye 2-Turuncu kategorisinde olanlar da 7 günlük negatif antijen ve PCR testiyle geçiş yapabilecek.

Güney ile kuzey arasındaki kategori Turuncu olarak belirlenirken, geçişler Seviye -2’ye göre yapılacak.

Ayrıca uygulama 3. ülke vatandaşları için de geçerli olacak.

Kapılardan geçiş kriterleri

Seviye 1-Yeşil:

Hiçbir sınırlama uygulanmayacak.

Seviye 2-Turuncu:



7 günlük negatif antijen ve PCR testi.

Seviye 3-Koyu Kırmızı:

Halka kapalı.

Sağlık nedenli geçişlerde:

72 saatlik negatif PCR testi.

İş, eğitim ve ikamet ile ilgili geçişlerde:

7 günlük negatif PCR veya antijen testi.

BM: İki lider uzlaştı

Kapılarla ilgili açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum lider Nikos Anastasiadis’in geçiş noktalarının 4 Haziran Cuma günden itibaren karşılıklı yeniden açılmasına yönelik alınacak Covid-19 tedbirleri konusunda uzlaştığını açıkladı.

BM Sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu sonuca ulaşılmasında Özel Temsilci Ergün Olgun, Kıbrıslı Rum görüşmeci Andreas Mavroyannis ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spear ile İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin çalışmalarının etkili olduğu vurgulandı.

Liderlerin vardığı anlaşma uyarınca, Sağlık Teknik Komitesi’nin epidemiyolojik durumu haftalık olarak değerlendireceği ve geçiş noktalarında hangi seviyenin uygulanacağına karar vereceği bildirildi.

Açıklamada seviye 1 ve 2’nin üçüncü ülke vatandaşları da dahil olmak üzere her kategoriden insana uygulanacağı belirtilirken, aşılanan bireylere yönelik uygulamalarla ilgili çalışmanın devam ettiği ve ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi.