İki taraf için geçerli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mart ayından itibaren sürdükleri çalışmaların sonucunda, Anastasiadis’le tüm kapıların açılması konusunda anlaştıklarını, bu gelişmenin iki taraf içinde pandeminin sebep verdiği ekonomik zorlukların aşılmasına yardımcı olacağına inandığını belirtti.

Tatar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından Kıbrıs Rum tarafındaki pandemi sürecinin ve yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini ve sürekli olarak raporlandığını, iki taraflı Sağlık Teknik Komitesi çalışmaları sonucunda da iki tarafta uygulanan Covid-19 önlemlerinin geçişlere dair kısmı uyumlaştırıldığını kaydetti.

“Kıbrıs Türk tarafının, bu ve buna benzer işbirliği kanallarını sürekli olarak açık tuttuğunu ve tutmaya devam edeceğini” ifade eden Tatar, “Bizim ilkemiz, diplomasi ve iyi niyetle, eğer irade varsa, Kıbrıslı Rum muhataplarımızla iki tarafın çıkarına olacak birçok alanda işbirliği yapmaktır” dedi.



Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021, 10:24

Cumhurbaşkanı Tatar şunları ifade etti:Başbakanlık dönemimden başlayarak, özellikle Lokmacı Kapısı’nın 2020 Şubat ayından beridir kapalı olmasından dolayı, bölge esnafımız başta olmak üzere, çekilen zorlukları BM, AB ve ilgili uluslararası taraflar nezdinde sürekli çağrı ve girişimler yaparak anlattık.Aldığımız inisiyatifle Mart ayından beridir başlatmış olduğumuz çalışmalar olumlu sonuç vermiştir. Sayın Anastasiades’le tüm kapıların açılması konusunda anlaşmış bulunuyoruz.Bu gelişme iki taraf için de pandeminin sebep verdiği ekonomik zorlukların aşılmasına yardımcı olacaktır.