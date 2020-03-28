Aşk bitti  Iphone gitti

Suna ERDEN

Girne’de yaşanan olayda ayrılma aşamasında olduğu eşinin çalıştığı markete gidip cep telefonunu zorla alan Hüseyin Kalkan, vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Gözaltına alınarak sorgulanan zanlı suçunu itiraf ederken, “iPhone 8 marka cep telefonunu ben ona almıştım” dedi. Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Hüseyin Kalkan’ın 26 Mart 2020 tarihinde Girne'de faaliyet gösteren Şokmar isimli market içerisinde boşanma aşamasındaki eşi O.K’nin cep telefonunu elinden çekerek zorla aldığını ifade etti.

Zanlının kaçtığı esnada Şokmar çalışanları tarafından yakalanarak polise teslim edildiğini kaydeden soruşturma memuru, ifadesi alınan Hüseyin Kalkan’ın suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde "Telefonu ona ben hediye aldım" dediğini de aktardı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.