‘İslam aleminin parçasıyız’

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC'nin Doğu Akdeniz'in ortasında yer aldığını ve 2 milyarlık İslam aleminin bir parçası olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin destekleriyle birlikte atacağımız adımlarla, ticari anlamdaki anlaşmalarla daha ileriye gitme şansını oluşturmanın koşullarını sağlayacağız." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla ve bu yıl 10. kez kapılarını açan Dünya Helal Zirvesi, "Helalde Başarılı 10. Yıl" mottosuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.

Zirvenin açılışında konuşan KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, zirveye katılım sağlayarak, görünür olabilmenin en büyük adımını attıklarını ifade etti.

Amcaoğlu, KKTC'nin Doğu Akdeniz'in ortasında yer aldığını ve 2 milyarlık İslam aleminin bir parçası olduğuna belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin destekleriyle birlikte atacağımız adımlarla, ticari anlamdaki anlaşmalarla daha ileriye gitme şansını oluşturmanın koşullarını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ataoğlu: Ülkemiz güçlü bir potansiyel sunuyor

Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC'nin turizm ve eğitim adası olmakla birlikte her yıl gelişen ve ilgi gören bir ada konumunda olduğunu belirterek, "Turizmi sadece güneş, deniz ve kumsal üçgeniyle sınırlandırmıyoruz. Ülkemiz sağlık turizmi ve helal turizmi gibi alternatif alanlarda da güçlü bir potansiyel sunmaktadır." dedi.

Zirvenin açılışında Ataoğlu, etkinliğin farklı kültürler, inançlar ve ülkeler arasında güçlü işbirlikleri kurulmasını sağlayan değerli bir buluşma noktası olduğunu dile getirdi.

Yüksek standartlara sahip hastaneler, uzman doktorlar ve uygun maliyetli hizmetlerle dünya genelinde önemli bir destinasyon olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Ataoğlu, "Geleneksel tedavi yöntemlerimizin yanı sıra modern tıp alanında sunduğumuz hizmetler bizi bu sektörde ayrıcalıklı bir konuma taşımaktadır. Ülkemizin doğal güzelliklerini ve tarihi zenginliklerini her platformda paylaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

