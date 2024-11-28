‘Hükümet uzatmaları oynuyor’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı programda, hükümetin uzatmalara oynadığını savunarak, “CTP, tek başına iktidar hedefiyle yoldadır.” diye konuştu.

Programda soruları yanıtlayan Erhürman, hükümette yaşananlara, erken seçim çağrılarına ve ülkenin genel durumuna dair değerlendirmelerde bulundu.

“Koalisyon hükümeti içindeki krizler olduğunu” söyleyen Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın erken seçim çağrısına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Bu ülkede çok koalisyon hükümeti gördük. Ama ilk kez bir koalisyon ortağı, açıkça erken seçim talep ediyor. Arıklı, 2025’e yeni bir hükümetle girmemiz gerektiğini söyledi. Ancak UBP’den hiçbir tepki gelmedi. Meclis’te yaşananlar, hükümetin kendi içindeki krizin bir fotoğrafıdır. 29 milletvekilinin desteğine sahip olduğunu söyleyen bu yapı, 15 tur boyunca 26 oy sayısına ulaşamadı. 3 geçersiz oy çıktı, yeni sandık kurmak zorunda kaldılar. Ziya Bey neden ‘istifa’ etti? Madem bu iş bitmişti, istifa kararı nereden çıktı? Bu halkın yararına olan, bir an önce değişimin gerçekleşmesidir.”

“Fırtınada hükümet yoktu”

Hükümetin kriz yönetiminde yetersiz olduğunu öne süren Erhürman, fırtına sırasında yaşananlara işaret etti. Erhürman, fırtınada polis, itfaiye, sivil savunma ve belediyelerin bütün gücüyle sahada olduğunu, “ancak hükümetten tek bir açıklama gelmediğini, ilçe kriz merkezlerinin bile kurulmadığını, süreci sosyal medyanın yönettiğini” söyledi.

Erhürman, mevcut hükümetin sorunları çözmekten uzak olduğunu da iddia ederek, hükümetin uzatmalara oynadığını ve halkın zamanını çalmaktan başka bir işe yaramadığını ileri sürdü. Erhürman, “2025 bütçesi bu şekilde sürdürülemez. Nüfus sayımı ve nüfus politikası konusunda da 3 yıldır adım atmayan bu hükümet, artık ülkenin yakasından düşmelidir.” dedi.

CTP’den erken seçim çağrısı

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), erken seçim çağrısını yineleyerek, hedeflerinin yalnızca erken seçim değil, aynı zamanda reform ve dönüşüm olduğunu belirtti.

Açıklamada, “Hükümet olarak anılan ortaklığın ülkeyi yönetme kapasitesi, uyumu ve yeteneğinden tümüyle uzak olduğunu her gün yeniden anlıyoruz” denildi.