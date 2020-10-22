Askıda 3 davası var

Suna ERDEN

Gönyeli’de evine yapılan baskında 40 gram uyuşturucu ile yakalanan Serhat Ilıcan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Soruşturma amaçlı 12 Ekim’den beri poliste tutuklu bulunan zanlı dün teminat duruşmasına çıkarıldı.

Güney Kıbrıs’tan 675 Euro’ya 42 gram hintkeneviri aldığı tespit edilen Ilıcan’ın askıda 3 davası olduğu belirtilerek, teminat talep edildi.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, 12 Ekim 2020 tarihinde Serhat Ilıcan’ın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna ve satışını yaptığına dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, alınan ihbar üzerine pusu görevine başlandığını ifade etti.

Zanlının evinin mutfağındayken gözlemlendiğini kaydeden polis, elinde şeffaf poşet görüldüğünü ve pantolonunun içine sokmak isterken yakalandığını söyledi. Polis, poşetin içerisinde 30 gram ağırlığında hintkeneviri bulunduğunu belirtti.

45 gün bekleyecek

Polis, zanlının ikametgâhında yapılan aramada ise üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, uyuşturucu madde öğütücüsü, bir adet tam, 3 adet ucu kesik LSD ve üzerinde 10 gram hintkeneviri olduğuna inanılan kâğıt parçalarının bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, zanlının 5 Ekim 2020 tarihinde Güney Kıbrıs’taki bir şahıs aracılığıyla 675 Euro karşılığında

42 gram ağırlığında uyuşturucu maddeyi temin ettiğini söylediğini aktardı.

Zanlının 12 Ekim tarihinden beri tutuklu olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, askıda 3 davası olduğunu da belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 45 günü aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.