Uyuyan genç kadını izleyerek mastürbasyon yaptı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da ikamet eden Nijerya uyruklu Sodiq Omoybolahan Edu, dün sabaha karşı komşusu

D.Ö.’nün (K-23) evine pencereden girip, odasında yatmakta olan genç kadını izleyip mastürbasyon yaparken yakalandı.

Genç kadının evde misafir olarak bulunan arkadaşı tarafından etkisiz hale getirilen zanlı polis ekiplerine teslim edildi.

Tutuklanan zanlı ifadesinde, “Mastürbasyon yapıyordum” diyerek suçunu kabul etti. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Suçunu kabul etti

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının, dün sabah 04.00 sıralarında, balkon penceresinden, D.Ö.’nün evine girdiğini, yatak odasında uyumakta olan genç kadının yanına gittiğini ve o esnada evde misafir olarak bulunan Ü.A. tarafından şortunu çıkarmış bir halde tespit edildiğini söyledi. Polis, Ü.A’nın zanlıyı etkisiz hale getirildiğini ve durumun kendilerine bildirildiğini açıkladı.

Olay mahalline gidilerek zanlının gözaltına alındığını kaydeden polis, ifadesinde “Mastürbasyon yapıyordum” diyerek suçunu kabul ettiğini aktardı.

Polis, zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek, mahkemeden süre talep etti.

Konuşmak istemedi

Kendisine söz hakkı tanınan zanlı, “Söyleyebilecek bir şeyim yok” diyerek sessiz kaldı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.