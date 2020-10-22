Erken vedası herkesi üzdü

‘Bidda Badadez’in yaratıcısı Ayer Argün 59 yaşında hayatını kaybetti

Erken vedası herkesi üzdü
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Kuzey Kıbrıs Motor Sporları camiasının duayenlerinden, eski rallici ve Bidda Badadez Restoran’ın sahibi Ayer Argün (59) dün sabah yaşamını yitirdi.
Bir süredir tedavi gören Argün’ün hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu.
Argün’ün cenazesi bugün saat 11.30’da Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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