En pahalı suyu içti

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Kanlıköy’de personeli olduğu Evsu şirketinden sahte evrakla su aldığı iddia edilen Murat Atlamaz şikayet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı. İfadesinde suçunu kabul eden zanlının 2020 yılı Eylül-Ekim ayları arasında ambar çıkış fişlerini sahteleyip, depo sorumlusuna vererek, bin 516 TL tutarında su aldığı belirtildi. Duruşmaya çıkarılan zanlı hakkındaki soruşturmanın kısmen tamamlandığı belirtilerek, teminat talep etti. Zanlı 5 bin lira nakit teminat ve toplam 200 bin TL’lik kefalet senediyle serbest kaldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Murat Atlamaz’ın 2020 yılı Eylül-Ekim ayları arasında personeli olduğu Kanlıköy'de faaliyet gösteren Cypri-Cola Company LTD (Evsu) şirketine ait ambar çıkış fişlerinin üzerindeki rakamları değiştirdiğini söyledi. Polis, zanlının sahtelediği fişleri ambar sorumlusuna vererek toplam değerleri bin 516 TL olan çeşitli ebatlardaki suları sahtekârlıkla temin ettiğini ifade etti.

Polis, zanlının 20 Ekim 2020 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri ile tutuklandığını belirtti.

Birçok suçtan yargılanacak

Polis, zanlının aynı tarihte gönüllü bir ifade vererek işlemiş olduğu tüm suçları kabul ettiğini söyledi. Zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ve soruşturmaya etki edebileceği kısmının ortadan kalktığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 2 kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

Teminatla serbest bırakılan zanlı "müstahdem tarafından sirkat, sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme, sahtekarlıkla eşya temini” suçlarından yargılanacak.