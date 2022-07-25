Avrupa hayal oldu

Sahte Belçika vizesiyle Kuzey Kıbrıs’tan çıkış yapan Nijeryalı Henock Mbo’nun yolculuğu Türkiye’de son buldu. Ercan Havalimanı’ndaki görevlileri atlatmayı başaran zanlı, İstanbul’a muhacerete takıldı.

Görevliler tarafından pasaportundaki vizenin sahte olduğu anlaşılan zanlı KKTC2ye geri gönderildi.

Burada gözaltına alınan zanlı hakkında soruşturma başlatıldı. Zanlı soruşturma kapsamında tutuklu kalması talebiyle dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlının daha önceden sahtekârlıkla temin ettiği Belçika vizesini 22 Temmuz 2022 tarihinde Ercan Havalimanında yer hizmetleri görevlisine ibraz ederek ülkeden çıkış yaptığını söyledi. Polis, İstanbul’a giden zanlının oradaki muhaceret görevlileri tarafından fark edildiğini, havaalanında gözaltına alınarak KKTC’ye geri gönderildiğini açıkladı. Polis, zanlını burada da gözaltına alındığını ve mesele ile ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu, zanlının sahtelediği evrakları nereden temin ettiğinin araştırılacağını belirterek 3 gün süre istedi.

Mahkeme hakkında ‘resmi sahte evrak düzenleme, sahtelenmiş evradı tedavüle sürmek ve sahte beyanla kayıt temini’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.