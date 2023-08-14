Kaymakam ve asker seferber oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Diyalog gazetesi ve Diyalog TV Gündem Özel programında yapılan uyarılardan sonra Atlılar, Muratağa ve Sandallar Şehitliğinde solmuş panolar yenilendi, park alanındaki kuru otlar temizlendi.

Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın devreye girmesi sonrasında şehitlikte yaşanan sorunlar kısa sürede ortadan kalktı. Şehit aileleri, anma törenine saatler kala gerçekleştirilen bu faaliyetten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Diyalog muhabirine konuşan Atlılar Muratağa ve Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır, konuyla ilgili düşüncelerini şöyle aktardı:

“Bizim isteklerimiz ve Diyalog medyanın yayınları son derece etkili oldu. Gazimağusa Kaymakamı, komutanlarımızla birlikte şehitlik müze ve katliam çukurlarındaki panolarımız yenilendi. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde boyanması gereken yerler de boyandı. Kendilerine teşekkür ederiz. İnşallah buraya bir görevli de atanır ve devamlılığı sağlanır.”