4 kişi tutuklandı

Girne- Boğazköy kavşağında gerçekleştirilen trafik denetimleri esnasında şüpheli görülen aracı didik didik arayan polis, 3 tür uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis, araçta bulunan sürücü Fırat Deniz ve yolcular, Şerife Margilili, İmam Büyükakşeker ve Mahmut Fırat Gürler’i gözaltına aldı. Zanlılar dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, 12 Ağustos 2023 tarihinde saat 19.30 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli ekipler tarafından Girne- Boğazköy kavşağında EL 112 plakalı aracın kontrol amacıyla durdurulduğunu söyledi.

Polis, araç içerisinde yapılan aramada; 5 gram metamfetamin, yarım gram hintkeneviri, içerisinde sentetik cannabinoid olan ucu yanık sarma sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan makas ve cam pipa bulunarak emare olarak alındığını aktardı.

Polis memuru, araçta bulunan zanlılar Fırat Deniz, Şerife Margilili, İmam Büyükakşeker ve Mahmut Fırat Gürler’in gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, alınması gereken ifadeler ve bulunan uyuşturucu maddelerin nerden ve kimden temin edileceğinin araştırılacağını belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.