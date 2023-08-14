Caydırıcılık yeterli değil

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, denetimler, 20.00 – 03.00 saatleri arasında yapıldı. Denetimler kapsamında 5 ilçede toplam 4 bin 604 araç sürücüsü denetlendi.

Kontrollerde trafik suçu işleyen 961 sürücüye ceza yazılırken, 88 araç trafikten men edildi. En çok işlenen trafik suçu süratli araç kullanma olurken, ceza yazılan 961 sürücüden 351’inin hız limitini aştığı kaydedildi.

Ehliyetsiz sürücüler de tesit edildi

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında, gece kulüpleri, eğlence mekanları ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 584 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrollerde sürücülerden 151’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere, toplam 177 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 35 araç ise trafikten men edildi.

Sürat suçu yine ilk sırada

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından bin 260 araç sürücüsü kontrol denetlendi.

Kontrollerde 17’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak üzere olmak üzere, toplam 140 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 11 araç trafikten men edilmiş, bir sürücü de tutuklandı.

Girne’de 358 araç sürücüsüne ceza yazıldı

Girne’de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 450 araç sürücüsü kontrol edildi.

Sürücülerden 134’ü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 16’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetiz araç kullanmak olmak üzere, toplam 358 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 33 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta kaçaklar yakalandı

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bahis evleri, kahvehaneler, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri ise 785 araç sürücüsünü kontrol etti. Sürücülerden 21’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere, toplam 231 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 7 araç trafikten men edilmiş ve 2 sürücü de tutuklandı.

Asayiş tamam trafikte sorun var

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 525 araç sürücüsü kontrol edildi.

Sürücülerden 28’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere, toplam 55 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç ise trafikten men edildi.