Kuzey Kıbrıs’ta üniversite eğitimi gören Zimbabve uyruklu Serge Yuan Tange’nın Avrupa hayali başını yaktı.

Arkadaşına ait Fransız kimlik kartını yanına alan zanlı, Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmaya çalıştı. Ancak zanlının yolculuğu muhaceret görevlisinin dikkati sayesinde havaalanında sonlandı. Suçüstü yakalanan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddialar aktarılarak, 3 gün süre talep edildi.

Polis memuru, Serge Yuan Tange’nin 15 Ağustos 2023 tarihinde saat 05.00’de Ercan Havaalanı Yolcu Çıkış Kabininde Abdel Kader Kali Adamo adına düzenlenmiş Fransız kimlik kartını muhaceret memuruna sunarak sahte davranışla kayıt temini etmeye teşebbüs ettiğini belirtti.

Polis memuru, suçüstü tutuklanan zanlının muhaceret kayıtlarından yapılan kontrolde üniversite öğrencisi olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının ifadesinde Abdel Kader Kali Adamo isimli şahsın arkadaşı olduğunu, Avrupa'ya gitmek istediği için onun kimliğini aldığını söylediğini aktardı. Polis memuru, zanlının kendini ispat edecek herhangi bir belgesi ve herhangi bir eşyası da bulunmadığını belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, Fransız kimlik kartının sahte olup olmadığının ve zanlının öğrencilik durumunun araştırılacağını belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2023, 10:05