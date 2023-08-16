Kimin için

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da ihbar üzerine harekete geçen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri,

24 yaşındaki Vahdet Ay’ı takibe aldı. Motosikletiyle Çanakkale bölgesine giden Vahdet Ay, kendisini takip eden polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya çalışmışsa da başarılı olamadı.

‘Tetik Operasyonu’ kapsamında Vahdet Ay’ın peşine düşen polis, motosikletin bir bölümünde 3 adet tabanca ve 94 adet canlı mermi ele geçirildi.

Ay’ın ifadesi sonrasında, tabanca ve mermileri satmakla suçlanan 29 yaşındaki Oğuzhan Yıldızhal da tutuklandı.

Soruşturmasını sürdüren polisin, tabancı ve mermilerin nereden getirildiğini ve 24 yaşındaki gence ‘hangi amaçla’ satıldığını ortaya çıkarması bekleniyor.

Tutuklanan iki zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, soruşturmayı yapan polis memuru İbrahim Gökova olguları aktardı. Polis memuru, 14 Ağustos 2023 tarihinde, saat 1.:20’de, Vahdet Ay’ın tasarrufunda kanunsuz tabanca olduğuna dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, zanlının aynı gün motosikleti ile seyir halinde iken tespit ettiklerini açıkladı. Çanakkale bölgesinde edilen zanlının dur ihtarına uymayarak kaçtığını anlatan polis, kısa sürede yakaladıklarını belirtti.

Balistik inceleme yapılacak

Polis memuru, motosiklette yapılan aramada, arka kısmındaki sepet içerisinde bulunan çantada, bir adet 9 mm, 2 adet de 7.65 çapında tabancanın yanı sıra 94 adet canlı mermi bulduklarını açıkladı.

Polis memuru, zanlıdan elde edilen soruşturmada, konu tabanca ve mermileri Oğuzhan Yıldızdal’dan aldığını tespit ettiklerini ve Yıldızdal’ı da tutuklandıklarını aktardı.

Tabancaların parmak izi ve balistik incelemeye gönderileceğini belirten polis, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2023, 10:06