85 kişi yasağı ihlalden tutuklandı

Polis basın bültenine göre, Önceki gün ile dün sabah 06.00 arasındaki sürede polisin ülke genelindeki denetimlerinde, 61 kişinin gündüzleri uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağını; 24 kişinin ise gece 21.00 ile 06.00 arasında uygulanan tam sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği saptandı.

Coronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde uygulanan yasağa uymayan toplam 85 kişinin tutuklandığı ve haklarındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

