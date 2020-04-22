‘Dibe vurduk’

Hüseyin ÇİÇEK

Coronavirüs salgınıyla birlikte etkilenen birçok sektörün yanı sıra çiçek satıcıları da büyük zarar gördü. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla 14 Mart 2020 tarihinde alınan tedbirler kapsamında işyerini kapatmak zorunda kalan çiçekçi İlkay Güryeler ile oğlu Necip Güryeler,40 gündür dükkanlarının kapalı olduğunu, haftada 20 bin çiçeği çöpe attıklarını söyledi.

Diyalog’a konuşan baba-oğlu Güryeler, salgının çiçekçilik sektörüne de ağır darbe vurduğunu ifade etti. Baba-oğul, hükümetten beklentilerinin, çiçekçilerin, 08.00 ile 17.00 saatleri arasında belirlenen kriterlerle açılması ya da nöbetçi sistemi ile günde 2 veya 3 çiçekçinin hizmet vermesi olduğunu aktardı.

Sektör dipte

Sattıkları çiçekleri kendilerinin yetiştirdiğini ancak 40 gündür işyerinin kapalı olmasından dolayı tüm emeklerinin çöpe gittiğini ifade eden İlkay Güryeler ile Necip Güryeler, “Aylarca verdiğimiz emekler heba oldu. Binbir güçlükle yetiştirdiğimiz çiçekler çöpe gitti” dedi.

Uzun yıllardır çiçekçilikle uğraştıklarını söyleyen baba-oğul, Coronavirüs sürecinde iş değiştirmek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Güryeler ailesi, geçici olarak sebze-meyve yetiştirmeye başladıklarını belirterek, “Sorunlarımıza çare arıyoruz” şeklinde konuştu.

İlkay Güryeler ile Necip Güryeler, 5 işçi çalıştırdıklarını, bunun dışında gübre, elektrik gibi masraflarının devam ettiğini ancak gelirlerinin olmadığını ifade etti ve 15 gün öncesine kadar marketlere çiçek verme izninin verildiğini ancak şu anda o iznin de kaldırıldığını da söyledi.

Hükümetten beklentilerinin, çiçekçilerin, 08.00 ile 17.00 saatleri arasında belirlenen kriterlerle açılması, ya da nöbetçi sistemi ile günde 2 veya 3 çiçekçinin hizmet vermesi olduğunu aktaran baba ile oğul, dükkanların kapalı kalmaya devam etmesi halinde çiçekçilik sektörünün öleceği uyarısını yaptı. İlkay Güryeler ile oğlu Necip Güryeler, dayanacak güçlerinin kalmadığını ifade ederek hükümeti gerekeni yapmaya davet etti.