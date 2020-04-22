Bir eylem planı hazırladıklarını söyledi

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Coronavirüs salgınından olumsuz yönde etkilen turizm sektörünü ilerleyen zamanda kontrollü bir şekilde açmayı planladıklarını, bu konuda bir eylem planı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

“15-22 Nisan Turizm Haftası” dolayısıyla mesaj yayınlayan Turizm ve Çevre Bakanı Üstel, tüm dünya gibi kendilerinin de bu konuda gerekli adımları atacaklarını; KKTC’deki salgının seyri konusunda tur operatörlerine bilgi verecek bir sistem oluşturulması için çalışma başlattıklarını belirtti.

Üstel, “Salgının kalkması ile birlikte bir daha bulaş olmaması, en azından otellerde konaklayacak turistlerin güvenli bir şekilde konaklamalarını sağlayacak bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Eylem planlarıyla ilgili bilgiler veren Üstel, birinci maddenin KKTC’ye uçaklarla gelecek olan turistlerin güvenli bir şekilde ülkeye getirilmesini, uçaklarda ve havalimanlarında alınacak önlemleri içerdiğini; ikincisinin havalimanlarından otellere kadar gidiş-geliş ve tur programlarının düzenlenmesi ile ilgili süreç olduğunu; üçüncü maddenin de otellerde konaklayacak turistlerin otellere girişleri ve sonrasında alınacak olan tedbirlerden oluştuğunu kaydetti.

Üstel, “Bu üç noktada gerekli düzenlemeleri ve güvenlik önlemlerini başarı ile alabilirsek, 2020 yılını en az kayıpla atlatabiliriz. Ve gelecek yıl içinde çok ciddi bir ivmeyi yeniden yakalayabiliriz” diye konuştu.

Bakan Üstel, bakanlık bürokratları tarafından hazırlanan eylem planının hafta içinde turizm sektöründeki paydaşlar ile paylaşılacağını ve onların da görüşlerinin alınıp nihai halinin verileceğini kaydetti.