Kafa dinamo

Lefkoşa’da bindiği taksi ile birçok yere gittikten sonra ulaşım bedeli olarak sahte para verdiği tespit edilerek tutuklanan Mohamed Ali Ahmed Alhadiri hakkındaki soruşturma sürüyor. İfadesinde sahte paraları bir şahıstan aldığını öne süren zanlının söyledikleri araştırılırken, dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Mohamed Ali Ahmed Alhadiri’nin 19 Nisan 2020 tarihinde saat 17.00 sıralarında binmiş olduğu ticari taksiye iki adet 200 liralık sahte banknot verdiğini ve para üstü olarak 160 TL aldığını söyledi. Yapılan şikâyet üzerine zanlının gözaltına alındığını kaydeden polis, üzerinde yapılan aramada bir adet 200 liralık sahte para bulunduğunu belirtti.

Veren kişi aranıyor

Polis, zanlının ifadesinde sahte parayı kendisine bir şahsın verdiğini söylediğini ancak söz konusu kişinin henüz tespit edilemediği kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının iddialarının araştırıldığını belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Talebi değerlendiren mahkeme zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.