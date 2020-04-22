Yeni tutuklu var

Suna ERDEN

Güzelyurt’ta otobüs terminali içerisinde kullanımındaki araçta 466 adet hap ve eroin ele geçirilen Mahmut Saymaz ifadesini değiştirdi. Hap ve uyuşturucuyu İbrahim Özyüksel’nden aldığını öne süren zanlı ifadesini değiştirerek, aslında maddeleri Metin Kuşçu’dan aldığını söyledi.

Yeni bilgi üzerine ilk etapta tutuklanan İbrahim Özyüksel ile baskın esnasında yakalanan Fatih Girgin, Reyhan Merve Koçakgil ve Tevfik Kuyucuoğluları’nın suçsuz olduğu anlaşılarak serbest bırakıldı.

Zanlı Saymaz ile Metin Kuşçu dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, önceki gün saat 18.00 sıralarında Güzelyurt Otobüs Terminali içerisinde park halinde olan ve şüpheli görülen PM 105 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada aracın sürücüsü Mahmut Saymaz’ın pantolonun cebinde naylon parçasına sarılı bir gram eroin bulunduğunu ifade etti. Aracın bagaj kısmında yapılan aramada da ilaç çantası içerisinde466 adet 6 ayrı marka uyuşturucu nitelikli ilaç ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, Saymaz’ın maddeleri İbrahim Özyüksel’den aldığını belirttiğini ancak daha sonra ifadesini düzelterek Metin Kuşcu’dan temin ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, itiraf üzerine zanlı Kuşçu’nun tutuklanarak ve evi ile aracında arama yapıldığını söyledi.

Kuşçu, ‘İftira’ diyor

Polis, Kuşçu’nun evinde kanunsuz bir şey bulunmadığını, aracında yapılan aramada ise suça bağlayacak kanıt bulunduğunu belirtti.

Alınan emarelerin analiz sonuçlarının beklendiğini ayrıca temin edilen ifadelerin araştırılacağını kaydeden polis, zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme iki zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verirken, zanlı Metin Kuşçu kendisine iftira atıldığını iddia etti.