Ayağından vurdular

Tanınmış iş insanı Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan (67) dün akşam silahlı saldırıya uğradı. Girne’deki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu sol ayağından yaralanan Akacan, Girne Dr. Suat Günsel Hastanesine kaldırıldı.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken, Bulut Akacan, S.U. isimli şahsı suçladı ve kendisinden bir milyon sterlin haraç istendiğini iddia etti.

Uyarı ateşi

Elde edilen bilgilere göre; kar maskeli iki şahıs dün saat 18.00 sıralarında Beylerbeyi'ndek evine girmek üzere olan Akacan’a 5 el ateş etti. Kurşunlardan ikisi Akacan’ın sol ayağına isabet etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, Mehmet Akacan hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlayan polis, güvenlik kameraları ve mobesse görüntülerini incelemeye aldı.

Yaralanan Akacan’ın çok fazla kan kaybettiği öğrenilirken, saldırganların özellikle ayak kısmına ateş ettikleri bilgisi elde edildi.

Akacan: Bir milyon Sterlin istiyorlar

Bu arada sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak açıklamalarda bulunan Bulut Akacan bazı iddialarda bulundu. Açıklamasında S.U. isimli şahsı suçlayan Akacan, şunları öne sürdü:

“S.U. ve kardeşleri beni tehdit ediyor. Benden bir milyon sterlin istiyorlar. Daha önce iş yerimde havaya 10 el ateş açtırdı ve Türkiye’ye kaçtı. Türkiye’deyken beni aradı ve tehditlerini sürdürdü. Bir milyon sterlin vermezsem canımla ödeyeceğimi söyledi. Ses kayıtları da var. Polise gittim, koruma talep ettim ancak öyle bir uygulama olmadığını söylediler.

Ben cezaevindeyken Başsavcılığa baskı yapıp, davamı geri çekmemi ve yardımcı olacaklarını söylediler. Davamı zorla geri çektirdiler. Şimdi ise babama 5 el ateş edip vurdular. Ben Sayın Büyükelçimiz Ali Murat Başçeri’ye, devlet büyüklerimize soruyorum; gerekiyorsa biz bu insanlara istedikleri parayı verelim ve bu işten kurtulalım. Devletimiz bize sahip çıkamayacak. Biz bu konuyu her makama bildirdik. Daha önce bu arkadaşlar 10 el restoranın içerisine ateş etti, kimse bunları bulamadı.”

Bulut Akacan, “Büyükelçi, onları polise şikayet ettiğim için hata yaptığımı, onlara kumpas kurduğumu söyledi” iddiasında bulundu.



Büyükelçilik iddiaları yalanladı

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, iş insanı Bulut Akacan’ın babasına karşı düzenlenen silahlı saldırı sonrası yaptığı açıklamada ortaya attığı iddiaları yanıtladı. Elçilik, iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti. Büyükelçilik açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik makamı bir video paylaşımında iddia edildiği üzere herhangi bir konuda arabuluculuk makamı değildir. Söz konusu iddialar gerçek dışı ve iftiradan ibarettir. Kamuoyuna duyurulur.”