Sabıkası etken oldu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da satışa hazır 24 gram hintkeneviri türü uyuşturucuyla yakalanan Vural Bozlar hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 12 ay hapse mahkum edildi. Kararda sanığın benzer suçlardan sabıkası olması, uyuşturucu satması ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildi.

Kararda önce olgular aktarılırken, sanığın 4 Ekim 2021 tarihinde yakalandığı belirtildi.

Sanığın Lefkoşa’dan Gazimağusa’ya gidip uyuşturucu satın alacağı yönünde bilgi alındığı, operasyon düzenlendiği; saat 22.30’da Hamitköy girişinde aracıyla tespit edilerek durdurulduğu hatırlatıldı. Sanığın üzerinde ve araçta yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığı ancak evinde 17 paket halinde foil kağıtlarına sarılı 24 gram hintkeneviri ele geçirildiği belirtildi.

Yargıç: Toplum endişeli

Sanık hakkındaki kararı okuyan Yargıç Murat Soytaç, uyuşturucu suçlarının toplumda huzursuzluk ve endişe yarattığını belirtti.

Yargıç Murat Soytaç, uyuşturucu kullanımının yaygınlık kazandığını ifade ederek, mahkemelerin görevinin bu tür suçları işleyenlere ve işlemek isteyenlere caydırıcı cezalar vermesi olduğunu dile getirdi.

Soytaç, sanığın kâğıda sarılı 17 paket uyuşturucuyla yakalanması, satmak niyetinde olması ve uyuşturucudan sabıkası olmasını aleyhine değerlendirdiklerini söyledi.

Yargıç Soytaç, bu suçların önüne geçilebilmesinin ve kamu yararının düşünülmesinin önem arz ettiğine dikkat çekti. Yargıç, bu nedenle caydırıcı ve ibret verici bir cezanın verilmesi gerektiğini göz önünde bulundurduklarını ve sanığa 12 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.