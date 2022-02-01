Bitmeyen çile

Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısı’nda sık sık gündeme gelen geçiş sorunu, dün de yaşandı. Diyalog’a ulaşan birçok vatandaş kuzeye geçişlerde işlemlerin ağır ilerlediğini söyleyerek, uzun süre araçlarının içerisinde beklemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Vatandaşlar yetkililerden geçişlerde yaşanan sorunlara bir an evvel çözüm bulmasını talep ederken, hem kuzeye geçen turist ve Rumların hem de günlük işleri için güneye giden Kıbrıslı Türklerin özellikle Metehan Sınır Kapısı’nda ciddi anlamda sorun yaşadığını dile getirdi.