Seri taciz soruşturması sürüyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde ikisi 15 yaşında kız çocuğu, üçü kadın 5 kişiye cinsel saldırıda bulunan, ayrıca Tarıq Khan’la birlikte hırsızlık yaptığı iddia edilen Salman Salman ile suç ortağı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada cinsel saldırı ve hırsızlık suçlarıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, ek süre istendi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlı Salman’ın 28 Ekim 2021 tarihinde saat 19.30 sıralarında Lefkoşa'da Surlariçi bölgesinde bulunan Reşadiye Sokak üzerinde yolda yürümekte E.C.’ nin (K-15) elini tutup sağ eli ile sol göğsünü sıkmak suretiyle çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlının 30 Ekim 2021 tarihinde saat 04.20 sıralarında Tarıq Khan’la birlikte Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir otelde G. B.' ye ait ve içerisinde olan 250 dolar, altın kolye, kimlik kartları olan çantayı çaldığını söyledi.

Polis, zanlının 1 Kasım 2021 tarihinde saat 10.30 sıralarında ise Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde yolda yürümekte olan G. A.’nın (K-32) kalçasını sıkmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu aktardı.



Polis, zanlının yine 1 Kasım günü saat 12.40 sıralarında Lefkoşa'da Polis Sokak üzerinde yolda yürümekte olan A.U.’nun (K-43) kalçasını sıktığını, eteğini çektiğini ve cinsel içerikli küfürler ettiğini açıkladı.Polis, saat 13.45 sıralarında ise Surlariçi Tanzimat Sokak üzerinde yolda yürümekte olan B.İ.’nin (K-15) kalçasına parmak atmak suretiyle çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu belirtti.Polis, zanlının yine ayni gün saat 13. 55 sıralarında da Reşadiye Sokak üzerinde, yolda yürümekte olan E.Ç.’nin (K-15) sağ omzunu okşamak suretiyle çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa'da şüpheli olarak tespit edilerek tutuklandığını belirtti.Polis, kamera görüntülerinin incelendiğini, soruşturmanın devam ettiğini, temin edilecek olan ifadeler ve halen aranmakta olan emareler olduğunu ifade ederek, her iki zanlının da 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme “çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı, cinsel taciz, darp, uygunsuz tavır hareket ve sirkat” suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.