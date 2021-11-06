150 bin TL nakit ödedi

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy’de gerçekleştirilen Kanca operasyonunda ele geçirilen 310 gram hintkeneviri, bir gram da kokain türü uyuşturucu maddeyle ilgili soruşturma tamamlandı. Operasyonda tutuklanan Cemil Gökmen Mengüç dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.



Zanlı toplam bir milyon 400 bin TL kefalet senedi, 200 bin TL şahsi kefalet ve 150 bin TL nakit teminatla serbest bırakıldı.Soruşturmayı yapan polis, 28 Ekim 2021 tarihinde 11.50-14.15 saatleri arasında Çatalköy’de zanlı Cemil Gökmen Mengüç’e ait ikametgâhta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramada; yaklaşık bir gram ağırlığında kokain ve 310 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının suçüstü hali gereği yakalandığını, mahkemeye çıkarılarak hakkında toplam 7 gün tutukluluk emri alındığını hatırlattı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, 4 kefilin 350’er bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlının 150 bin TL nakit teminat yatırması ve 200 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.