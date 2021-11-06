Tüm aile tutuklu

Suna ERDEN

Ercan - Gaziköy anayolu üzerinde 2 buçuk yıl önce ölü bulunan Vietnam uyruklu Dam Thi Hop cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Vietnamlı kadını öldürdüğü iddia edilen Serhat Sönmez ile suç ortağı olduğu ileri sürülen oğlu Seymen Sönmez dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada 6 Ocak 2019 tarihinde, Ercan - Gaziköy anayolu üzerinde, yoldan yaklaşık 20-30 metre içeride, battaniye ve poşete sarılı kadın cesedi bulunduğu anımsatıldı. Soruşturmayı yapan polis, cesede 7 Ocak 2019 tarihinde yapılan otopside vücudunun muhtelif yerlerinde 33 ayrı kesici delici alet yaralanması olduğunun belirlendiğini söyledi.

Polis, 15 Ocak 2017 tarihinde ise cesedin kayıp olduğu bildirilen Vietnam uyruklu Dam Thi Hop olduğunun tespit edildiğini ifade etti. Polis, önceki gün ihbar aldıklarını, Serhat Sönmez ve Seymen Sönmez’in Küçük Kaymaklı’daki ikametgâhlarının bahçesinde kavga ettikleri sırada oğlunun babasına, “Sen ancak kadın öldürürsün. Seni ihbar edersem müebbet yersin. Kadını attığın yeri polise gösteririm” dediğini, babasının ise “Seni de öldürürüm” diyerek karşılık verdiğini açıkladı.

Polis, bu esnada zanlı Seçkin Sönmez’in de yanlarında olduğunu belirtti. Tartışma anının bir kişi tarafından kayda alındığını; görüntü ve ses kaydının emare alındığını söyleyen polis, Seymen Sönmez’in ifadesinde babası Serhat Sönmez’in Dam Thi Hop’u öldürdüğünü ve cesedi birlikte bulunduğu yere attıklarını itiraf ettiğini açıkladı.



Polis, zanlı Serhat Sönmez’in 13 Ekim’de bir gönüllü ifade daha verdiğini söyledi.Polis, zanlıların evinde yapılan aramada, cesedi arabaya kadar taşıdıkları el arabası, Serhat Sönmez’in adına kayıtlı olan arabayı, bir bıçağın emare olarak alındığını belirtti.Soruşturmayı yapan polis, zanlı Serhat Sönmez’in evindeki kan lekelerini boya ve duvar kağıdıyla kapattığını söyledi. Polis, kan lekesi olduğuna inanılan örneklerin DNA analizi için aldığını, emarenin Adli Tıp Kurumu’na gönderildiğini açıkladı.Polis, adli tıp raporunun beklendiğini, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.Mahkeme, katil zanlısı Serhat Sönmez’in 3 ayı, suç ortakları Seymen Sönmez ve Seçkin Sönmez’in ise 2 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.