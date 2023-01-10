Aygün yasta

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Aygün köyü sakinlerinden 55 yaşındaki Resul Erol, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Polisten alınan bilgiye göre olay önceki akşam saat 20.30 sıralarında gerçekleşti. Evinde televizyon izlediği sırada aniden fenalaşan Resul Erol, İskele Sağlık Ocağı’na bağlı ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Erol, henüz 55 yaşında yaşamını yitirdi. Aygün’de ve çevre köylerde herkesin sevdiği bir kişi olan Resul Erol, aynı zamanda Ulusal Birlik Partisi(UBP) Aygün örgüt başkanıydı.

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa İlçe Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başta olmak üzere bir çok siyasi isim, facebook hesaplarında Resul Erol için taziye mesajı yayınladı.