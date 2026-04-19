Ayılınca pişman oldu

Uyuşturucu suçundan sabıkası, polisi darptan askıda davası bulunan 39 yaşındaki C.D.D. önceki akşam alkollü bir şekilde Lefkoşa Narkotik Şubesinin kapısına dayandı. Şubenin kapısını yumruklayan, polis hakaret savuran ve tehditte bulunan zanlı “Bu kapıyı açmazsanız bu binayı yakacağım, bu şubeyi yakacağım, ayaklarınızı kıracağım” diyerek, bağırdı.

Olay yerinde suçüstü tutuklanan zanlı dün “Şiddet kullanma tehdidi, sarhoşluk, rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket ile itale-i lisan” suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Teminatla serbest bırakılan zanlı, şubeye bir şey konuşmak için gittiğini ancak polislere hakaret etmediğini öne sürdü.

Mahkemede olguları aktaran Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, olayın 17 Nisan 2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında Yenişehir’de, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün ön kısmında meydana geldiğini aktardı. Polis, zanlının olay günü sarhoş bir vaziyette, makul bir gerekçesi olmaksızın müdürlüğe ait giriş kapısını yumruklayarak gürültü çıkardığını belirtti.

Polis, zanlının bu esnada çevreye rahatsızlık verecek şekilde yüksek sesle bağırdığını, polis memuru F.K.’ye hitaben “Açın kapıyı” diyerek itale-i lisanda bulunduğunu ve kamu düzenini bozacak şekilde davranışlar sergilediğini söyledi.

Polis, zanlının “Bu kapıyı açmazsanız bu binayı yakacağım, bu şubeyi yakacağım, kıracağım ayaklarınızı” şeklindeki sözlerle şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu kaydetti.

Polis, olayın devamında zanlının polis çavuşu F.M.’ye de hitaben “Sen beni tutamazsın, polis oldunuz da adam mı oldunuz” şeklinde sözler sarf ederek itale-i lisanda bulunduğunu ifade etti. Zanlının olay yerinde suçüstü hali gereği tutuklandığını belirten polis, zanlının kontrol altına alındığını ve soruşturmanın başlatıldığını aktardı.

Polis memuru, yürütülen soruşturmanın tamamlandığını, olayla ilgili gerekli ifadelerin temin edildiğini ve mevcut delillerin toplandığını mahkemeye aktardı.

Ayrıca zanlının daha önceden “Polisi darp, görevinden men ve kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarından askıda meseleleri bulunduğunu belirten polis, teminata bağlanmasını talep etti.

“Konuşmaya gittim”

Mahkemede söz alan zanlı ise savunmasında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bir konu hakkında konuşmak amacıyla gittiğini, iddia edildiği gibi kimseye yönelik saldırgan bir davranışta bulunmadığını, hakaret etmediğini öne sürdü.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya kadar uygun teminata bağlanmasına karar verdi. Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 10 bin TL nakit teminat yatırmasına, haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek ispat-ı vücut yapmasına ve iki kefilin 50’şer bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

